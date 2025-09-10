Cik Ujang Ungkap Operasi Mata Gratis Wujud Kepedulian Bank Sumsel Babel Lewat CSR

jpnn.com, PALEMBANG - Puluhan masyarakat kurang mampu di Sumatera Selatan (Sumsel) kembali mendapatkan harapan baru lewat CSR Bank Sumsel Babel di bidang kesehatan.

Program ini dijalankan bersama Rumah Sakit Khusus Mata (RSKM) Binar Provinsi Sumsel dengan menghadirkan operasi mata gratis.

Wakil Gubernur Sumsel, H. Cik Ujang hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama di Palembang, Selasa (9/9).

Dia menyampaikan bahwa inisiatif tersebut sangat membantu masyarakat, khususnya mereka yang kesulitan mengakses layanan kesehatan.

“Program seperti ini bukan hanya bantuan sesaat, tapi investasi jangka panjang untuk kesehatan masyarakat Sumsel,” ungkap Cik Ujang.

Cik Ujang juga meninjau pasien yang akan menjalani operasi mata.

Menurut dia, wajah penuh semangat dari pasien menjadi bukti bahwa CSR dapat memberikan harapan baru.

"Banyaknya perusahaan besar di Sumsel, partisipasi dunia usaha dalam CSR harus lebih digencarkan. Jika setiap perusahaan bergerak seperti Bank Sumsel Babel, maka kesejahteraan masyarakat akan lebih cepat terwujud," kata Cik Ujang.