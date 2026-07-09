Cikarang Bertumbuh, LippoLand Hadirkan OAZE Lakeside, Hunian Premium Masa Depan

jpnn.com, JAKARTA - LippoLand menghadirkan OAZE Lakeside Homes, kawasan hunian premium yang menjadi bagian dari pengembangan OAZE di Golden Corridor, salah satu lokasi paling strategis di Cikarang.

Menurut Deputy COO LippoLand, Lukas Budi Setiawan, kehadiran OAZE Lakeside Homes merupakan wujud komitmen perusahaan dalam menghadirkan kawasan yang tidak hanya mengikuti pertumbuhan Cikarang, tetapi juga menjadi bagian dari penggerak perkembangan kawasan secara berkelanjutan.

Golden Corridor sendiri berkembang sebagai pusat aktivitas baru yang menghubungkan kawasan hunian, area komersial, pusat bisnis, fasilitas publik, serta berbagai kawasan industri utama di Cikarang.

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"Didukung konektivitas menuju lima gerbang tol utama, Stasiun Cikarang, serta akses langsung ke Jalan MH Thamrin Lippo Cikarang, kawasan ini menawarkan mobilitas yang makin mudah bagi masyarakat maupun pelaku usaha," terang Lukas Budi Setiawan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/7).

Selain aksesibilitas yang unggul, OAZE Lakeside Homes berada di tengah ekosistem yang telah matang, dikelilingi kawasan industri seperti Delta Silicon, EJIP, MM2100, GIIC, hingga KIIC, serta berbagai fasilitas seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, sekolah, dan area rekreasi.

Ekosistem tersebut menciptakan permintaan hunian yang stabil dari kalangan profesional, keluarga muda, pelaku usaha, hingga ekspatriat yang bekerja di kawasan industri Cikarang.

Mengusung konsep lakeside living, OAZE Lakeside Homes sendiri menawarkan pengalaman tinggal yang memadukan lanskap danau, ruang terbuka hijau, serta lingkungan yang dirancang modern dan nyaman.

Keberadaan area danau menjadi identitas utama kawasan sekaligus menciptakan suasana hunian yang lebih tenang dan eksklusif, tanpa mengurangi kemudahan akses menuju berbagai pusat aktivitas.