JPNN.com - Entertainment - Film

Cinépolis Gandeng RealD, Hadirkan Pengalaman Nonton 3D yang Imersif

Jumat, 26 Desember 2025 – 00:01 WIB
Ilustrasi. Foto: Tim Cinepolis

jpnn.com, JAKARTA - Cinépolis Cinemas menggandeng perusahaan global teknologi proyeksi dan 3D, RealD untuk menghadirkan pengalaman menonton lebih imersif.

Kolaborasi ini menghadirkan teknologi RealD 3D, format 3D premium generasi terbaru yang dirancang untuk memberikan pengalaman menonton lebih imersif, tajam, dan realistis.

“Dengan kualitas visual yang superior, film-film dengan skala epik seperti Avatar: Fire & Ash dapat dinikmati secara maksimal melalui RealD 3D di Cinépolis Cinemas," kata CEO Cinépolis Cinemas Indonesia, Alejandro Aguilera Garibay di Jakarta, belum lama ini.

Saat ini, teknologi RealD 3D telah terpasang di lima lokasi Cinépolis Cinemas di Indonesia.

Secara teknis, RealD 3D bekerja dengan kecepatan proyeksi hingga 144 frame per second (fps).

Kecepatan tersebut memungkinkan otak penonton memproses gambar dari kedua mata secara simultan tanpa jeda yang mengganggu.

Seluruh studio 3D Cinépolis juga telah mendukung High Frame Rate (HFR) hingga 48fps.

Teknologi tersebut memastikan pergerakan gambar yang lebih halus dan nyaman di mata untuk pengalaman menonton berkualitas tinggi.

TAGS   Cinépolis Cinemas  realD  3D  menonton film 
