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JPNN.com - Entertainment - Event

Cinepolis Hadir di Jakarta Fair 2026 dengan Keseruan Berbeda

Jumat, 12 Juni 2026 – 20:45 WIB
Cinepolis Hadir di Jakarta Fair 2026 dengan Keseruan Berbeda - JPNN.COM
Booth Cinepolis di Jakarta Fair 2026. Foto: cinepolis

jpnn.com, JAKARTA - Pengunjung Jakarta Fair Kemayoran 2026 ditawarkan pengalaman baru saat berkunjung ke area pameran.

Cinepolis Cinemas Indonesia menghadirkan booth interaktif, yang memungkinkan setiap orang meracik sendiri popcorn dan minuman sesuai selera.

Berlokasi di Entrance Hall C3, booth Cinepolis hadir mulai 11 Juni hingga 12 Juli 2026 sebagai Official Indoor Media Partner Jakarta Fair.

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Konsep Popcorn & Drink Lab – Create Your Own menjadi daya tarik utama, karena pengunjung bebas memadukan berbagai pilihan rasa.

Tak hanya itu, berbagai aktivitas dan promo juga disiapkan untuk memeriahkan suasana.

Pengunjung yang bertransaksi minimal Rp50 ribu berkesempatan mengikuti spin wheel dengan hadiah berupa voucher hingga merchandise eksklusif Cinepolis.

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Booth tersebut juga menghadirkan sejumlah permainan interaktif, seperti Cine-Quiz, Cine-Match, serta tantangan Mukbang Popcorn yang digelar setiap akhir pekan.

Para pemenang dapat membawa pulang merchandise edisi khusus yang tidak dijual di tempat lain.

Pengunjung Jakarta Fair Kemayoran 2026 ditawarkan pengalaman baru saat berkunjung ke area pameran. Ada yang menarik di booth Cinepolis Cinemas

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TAGS   Cinépolis Cinemas  Jakarta Fair 2026  Cinepolis  popcorn 
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