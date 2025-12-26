Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Cinepolis Hadirkan Kursi Sensorik Magnify8, Nonton Film Jadi Lebih Nyata

Selasa, 06 Januari 2026 – 00:49 WIB
Cinepolis Hadirkan Kursi Sensorik Magnify8, Nonton Film Jadi Lebih Nyata - JPNN.COM
Cinépolis Cinemas Indonesia menghadirkan teknologi kursi sensorik generasi terbaru dari Lumma, Magnify8. Foto: Tim Cinépolis

jpnn.com, JAKARTA - Cinepolis Cinemas Indonesia menghadirkan teknologi kursi sensorik generasi terbaru dari Lumma, yaitu Magnify8.

Teknologi anyar itu dirancang khusus untuk memperdalam imersi emosional penonton tanpa memberikan stimulasi yang berlebihan.

Langkah tersebut sekaligus menjadi penanda peresmian kemitraan strategis antara Cinépolis Cinemas Indonesia dengan Lumma.

Baca Juga:

Peluncuran teknologi itu ditandai dengan hadirnya tujuh bioskop Magnify8 yang tersebar di berbagai kota utama, meliputi Jakarta, Medan, Serang, Banjarbaru, Malang, Pekanbaru, dan Sidoarjo.

Berbeda dari format sensorik yang biasanya memiliki intensitas tinggi, Magnify8 menawarkan pendekatan baru dalam imersi sinematik.

Teknologi tersebut difungsikan sebagai penguat suasana yang bertujuan memperdalam emosi cerita, bukan sekadar menampilkan efek teknologi semata.

Baca Juga:

Pengalaman menonton diperkaya melalui getaran halus yang tersinkronisasi dengan audio dan dinamika film di layar.

Hal ini memungkinkan penonton merasakan suasana dan ketegangan secara lebih imersif, tetapi tetap nyaman dan tidak mengganggu fokus.

Cinepolis Cinemas Indonesia menghadirkan teknologi kursi sensorik generasi terbaru dari Lumma yang membuat nonton film jadi lebih nyaman.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Cinépolis Cinemas  Magnify8  nonton film  Avatar terbaru  Disney 
BERITA CINéPOLIS CINEMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp