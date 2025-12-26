Cinepolis Hadirkan Kursi Sensorik Magnify8, Nonton Film Jadi Lebih Nyata

Selasa, 06 Januari 2026 – 00:49 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Cinepolis Cinemas Indonesia menghadirkan teknologi kursi sensorik generasi terbaru dari Lumma, yaitu Magnify8.

Teknologi anyar itu dirancang khusus untuk memperdalam imersi emosional penonton tanpa memberikan stimulasi yang berlebihan.

Langkah tersebut sekaligus menjadi penanda peresmian kemitraan strategis antara Cinépolis Cinemas Indonesia dengan Lumma.

Peluncuran teknologi itu ditandai dengan hadirnya tujuh bioskop Magnify8 yang tersebar di berbagai kota utama, meliputi Jakarta, Medan, Serang, Banjarbaru, Malang, Pekanbaru, dan Sidoarjo.

Berbeda dari format sensorik yang biasanya memiliki intensitas tinggi, Magnify8 menawarkan pendekatan baru dalam imersi sinematik.

Teknologi tersebut difungsikan sebagai penguat suasana yang bertujuan memperdalam emosi cerita, bukan sekadar menampilkan efek teknologi semata.

Pengalaman menonton diperkaya melalui getaran halus yang tersinkronisasi dengan audio dan dinamika film di layar.

Hal ini memungkinkan penonton merasakan suasana dan ketegangan secara lebih imersif, tetapi tetap nyaman dan tidak mengganggu fokus.