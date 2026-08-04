Cinta Quran Foundation dan IMCE Resmikan Masjid Pertama Indonesia di Kanada Barat

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang peringatan 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, sebuah tonggak bersejarah lahir di benua Amerika Utara.

Masjid Al-Ikhlas Centre, masjid pertama yang diinisiasi masyarakat Indonesia di Kanada Barat resmi diresmikan sebagai simbol bahwa semangat gotong royong, wakaf, dan dakwah bangsa mampu melampaui batas negara serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat dunia, Sabtu (1/8/2026) waktu Kanada.

Masjid ini terwujud atas inisiatif Indonesian Muslim Community in Edmonton (IMCE), yang didukung penuh oleh gerakan wakaf kolaboratif yang dipelopori Cinta Quran Foundation.

Melalui perjuangan bersama lebih dari 200.000 wakif dari Indonesia dan berbagai negara, serta dukungan para influencer, mitra fundraising, komunitas diaspora, hingga jajaran lembaga dan korporasi, dana sebesar CAD 1.140.446,09 atau sekitar Rp 14,6 miliar berhasil dihimpun untuk mewujudkan pusat ibadah dan pembinaan umat ini.

Peresmian dilakukan oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia di Vancouver, Nina Kurnia Widhi, Dewan Pembina Cinta Quran Foundation Ustadz Fatih Karim, pengurus IMCE, serta publik figur Tanah Air, Nikita Willy dan suaminya Indra Priawan.

Momen ini sekaligus menjadi puncak rangkaian roadshow dakwah Indonesia yang mengunjungi enam kota besar di Kanada. Selama roadshow tersebut, ribuan diaspora Indonesia dan masyarakat muslim mengikuti majelis ilmu, silaturahmi, serta gerakan wakaf yang berpuncak pada berdirinya Masjid Al-Ikhlas Centre.

"Meresmikan Masjid Al-Ikhlas Centre merupakan kebanggaan sekaligus momentum yang sangat bermakna. Saya menyaksikan perjalanan masjid ini sejak proses awal pembangunan hingga hari ini berdiri dengan indah. Semoga kehadirannya menjadi ruang yang mempererat persaudaraan, memperkuat peran masyarakat Indonesia di Kanada, sekaligus menjadi jembatan persahabatan Indonesia dan Kanada melalui nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan kemanusiaan," ujar Nina Kurnia Widhi, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Vancouver.

Masjid Al-Ikhlas Centre menjadi masjid ketiga di luar negeri yang berhasil diwujudkan oleh Cinta Quran Foundation, setelah Jepang dan Australia. Kehadirannya menandai berdirinya tiga masjid Indonesia di tiga negara dan tiga benua, sekaligus mempertegas bahwa wakaf Indonesia mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat muslim di berbagai belahan dunia.