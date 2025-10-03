Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi

Cipta Kridatama Angkat Pertanian Ramah Lingkungan ke Pentas Nasional

Jumat, 03 Oktober 2025 – 19:04 WIB
Cipta Kridatama Angkat Pertanian Ramah Lingkungan ke Pentas Nasional - JPNN.COM
Cipta Kridatama angkat pertanian ramah lingkungan ke pentas nasional. Foto: Cipta Kridatama

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah dinamika sektor agrikultur dan tantangan lingkungan, PT Cipta Kridatama (CK), anak usaha dari PT ABM Investama Tbk (ABMM) berhasil meraih penghargaan pada Pengembangan Desa Berkelanjutan (PDB) Award 2025 atas program pertanian ramah lingkungan yang dijalankannya.

Prestasi ini menunjukkan komitmen jangka panjang terhadap keberlanjutan yang diusung dalam setiap lini kegiatan operasional CK.

“Penghargaan ini adalah bukti nyata bahwa keberlanjutan telah menjadi bagian penting dari perjalanan CK sebagai anak usaha ABMM. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan program yang bukan hanya mendukung produktivitas, tetapi juga menjaga harmoni antara manusia dan lingkungan,” ujar Direktur Utama CK Roni Setyawan.

Sejak Desember 2023, CK bekerja sama dengan Balai Besar Penelitian Pertanian Binuang, Taping, Kalimantan Selatan, untuk mengusung inovasi biotron (Biochar Three in One) sebagai pembenah tanah.

Hasil penelitian yang dilakukan terbukti mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia.

Melalui inisiatif ini, CK mendorong petani mitra untuk menerapkan praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

“Keberhasilan program ini didukung oleh pendampingan berkelanjutan kepada petani mitra, mulai dari pengelolaan lahan hingga peningkatan kualitas hasil panen. Dengan pendekatan tersebut, CK memastikan praktik pertanian berjalan sesuai prinsip ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk di pasar,” ungkap Roni.

Penghargaan PDB Award 2025 menjadi pengakuan atas kontribusi CK dalam mendorong praktik pertanian berkelanjutan di wilayah operasional ABMM.

PT Cipta Kridatama berhasil meraih penghargaan pada Pengembangan Desa Berkelanjutan (PDB) Award 2025.

