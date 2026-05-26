Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Ciptakan Aplikasi Bank Palsu untuk Aksi Phishing, Mahasiswa di Kampar Ditangkap

Selasa, 26 Mei 2026 – 17:01 WIB
Ciptakan Aplikasi Bank Palsu untuk Aksi Phishing, Mahasiswa di Kampar Ditangkap - JPNN.COM
Penampakan D saat membuka aplikasi akun bank palsu yang ia ciptakan untuk kegiatan phishing. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau menangkap seorang mahasiswa berinisial D, warga Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

D diduga membuat dan menjual aplikasi atau situs akun bank palsu yang digunakan untuk kejahatan siber berupa phishing dan pencurian data nasabah.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari patroli siber yang dilakukan Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Riau di media sosial.

Baca Juga:

Dari hasil penelusuran, petugas menemukan akun yang menawarkan jasa pembuatan website.

Setelah dilakukan pendalaman, diketahui tersangka tidak hanya membuat situs biasa, tetapi juga memproduksi halaman login perbankan palsu yang dibuat menyerupai layanan resmi sejumlah bank nasional dan bank digital.

"Pelaku berhasil diamankan di wilayah Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Dari hasil penyelidikan, yang bersangkutan diduga membuat website tiruan perbankan yang sangat mirip dengan situs resmi untuk kemudian dijual kepada pemesan," ujar Ade, Selasa (26/5).

Baca Juga:

Menurutnya, situs palsu tersebut dirancang untuk menjebak korban agar memasukkan data penting seperti username, password, PIN hingga kode OTP.

Informasi itu kemudian dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk mengakses rekening korban dan menguras saldo yang ada.

Mahasiswa D diduga membuat dan menjual aplikasi atau situs akun bank palsu yang digunakan untuk kejahatan siber berupa phishing dan pencurian data nasabah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mahasiswa  Ditangkap  Kampar  Polda Riau  Aplikasi  phishing  pencurian data nasabah 
BERITA MAHASISWA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp