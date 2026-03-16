Ciri-Ciri Mayat Tanpa Identitas di Pintu Air

Senin, 16 Maret 2026 – 16:36 WIB
Ilustrasi jenazah. Foto: Dok. JPNN.com

jpnn.com, MATARAM - Mayat pria tanpa identitas ditemukan mengambang di dekat pintu air sungai Remeneng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

Polisi menyelidiki kasus temuan jenazah ini.

"Jadi, kasus ini kami atensi dan penyelidikannya oleh Polsek Narmada," kata Kepala Satreskrim Polresta Mataram AKP I Made Dharma Yulia Putra, Senin.



Kepala Polsek Narmada AKP I Kadek Ariawan mengatakan pihaknya sudah melakukan sejumlah langkah penyelidikan terhitung sejak pihaknya mengevakuasi jenazah pria tanpa identitas tersebut sekitar pukul 09.00 wita.

"Jadi, kami sudah bertemu warga sekitar, datangi TKP temuan, olah TKP, dan evakuasi jenazah ke Rumah Sakit Bhayangkara Mataram," ujar Kadek Ariawan.

Hasil sementara penyelidikan, polisi mendapatkan temuan dari visum pihak Rumah Sakit Bhayangkara Mataram yang menyebutkan ciri fisik korban kulit sawo matang, rambut ikal berwarna pirang, mengenakan kaus cokelat bergaris serta celana jeans biru gelap.



Kemudian, dari saku celana korban ditemukan sejumlah barang, antara lain uang Rp22 ribu, kaca mata, serta beberapa obat yang disebut untuk pengidap depresi dengan merek Fridep Sertaline dan Alprazolam, jenis obat penenang.

Untuk hasil visum, pihak rumah sakit menemukan beberapa luka lecet dan memar pada bagian dahi, jari, lengan, punggung, serta kaki.

Salah satu ciri mayat pria tanpa identitas di pintu air, yakni rambut ikal berwarna pirang.

TAGS   mayat  polresta mataram  mayat pria  Mataram 
