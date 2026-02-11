Cisadane Diduga Mengandung Pestisida, KLH Terjunkan PPKL & Pusarpedal

jpnn.com - TANGSEL - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mendalami dugaan pencemaran Sungai Cisadane akibat insiden kebakaran gudang pestisida di Tangerang Selatan (Tangsel) pada Senin (9/2).

"KLH/BPLH dari Kedeputian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) dan Pusarpedal (Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan) sedang di lapangan," kata Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLH/BPLH Rasio Ridho Sani, Rabu (11/2).

Mengenai hasil kajian sementara dari tim KLH/BPLH, Deputi PPKL KLH/BPLH Rasio menyebutkan tim masih berada di lapangan sehingga hasilnya belum dapat disampaikan.

"Masih di lapangan," tuturnya.

Sebelumnya, diduga telah terjadi pencemaran sungai akibat insiden kebakaran gudang pestisida di Taman Tekno, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan pada Senin (9/2).

Kebakaran itu disinyalir menyebabkan dampak serius terhadap lingkungan sekitar dengan kondisi sungai di sekitar lokasi dilaporkan tercemar, ditandai dengan perubahan kondisi air serta ikan yang mengapung akibat tercemar pestisida.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangsel menyebutkan dugaan cemaran aliran kali berasal dari gudang penyimpanan bahan kimia pestisida.

Kepala Seksi Pengendalian, Pencemaran dan Pengawasan Lingkungan (P3L) DLH Tangsel Hadiman mengatakan berdasarkan hasil penelusuran lapangan ditemukan adanya sumber pencemaran yang berasal dari cairan kimia.