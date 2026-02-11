Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Cisadane Diduga Mengandung Pestisida, KLH Terjunkan PPKL & Pusarpedal

Rabu, 11 Februari 2026 – 11:14 WIB
Cisadane Diduga Mengandung Pestisida, KLH Terjunkan PPKL & Pusarpedal - JPNN.COM
Sungai Cisadane. Foto: Pemkot Tangerang - Antara

jpnn.com - TANGSEL - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mendalami dugaan pencemaran Sungai Cisadane akibat insiden kebakaran gudang pestisida di Tangerang Selatan (Tangsel) pada Senin (9/2).

"KLH/BPLH dari Kedeputian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) dan Pusarpedal (Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan) sedang di lapangan," kata Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLH/BPLH Rasio Ridho Sani, Rabu (11/2).

Mengenai hasil kajian sementara dari tim KLH/BPLH, Deputi PPKL KLH/BPLH Rasio menyebutkan tim masih berada di lapangan sehingga hasilnya belum dapat disampaikan.

Baca Juga:

"Masih di lapangan," tuturnya.

Sebelumnya, diduga telah terjadi pencemaran sungai akibat insiden kebakaran gudang pestisida di Taman Tekno, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan pada Senin (9/2).

Kebakaran itu disinyalir menyebabkan dampak serius terhadap lingkungan sekitar dengan kondisi sungai di sekitar lokasi dilaporkan tercemar, ditandai dengan perubahan kondisi air serta ikan yang mengapung akibat tercemar pestisida.

Baca Juga:

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangsel menyebutkan dugaan cemaran aliran kali berasal dari gudang penyimpanan bahan kimia pestisida.

Kepala Seksi Pengendalian, Pencemaran dan Pengawasan Lingkungan (P3L) DLH Tangsel Hadiman mengatakan berdasarkan hasil penelusuran lapangan ditemukan adanya sumber pencemaran yang berasal dari cairan kimia.

Kondisi air di Sungai Cisadane berubah, ikan pun mengambang, mati. Apa yang terjadi?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Cisadane  Sungai Cisadane  pestisida  KLH  Tangsel 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp