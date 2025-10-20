CISSReC Soroti Data Pribadi Warga Indonesia yang Rentan Dicuri

jpnn.com, JAKARTA - Peretas yang diduga Bjorka kembali berulah mengeklaim memiliki 128.293.821 rekam data berformat SQL yang memuat NIK, nomor telepon, operator, hingga tanggal registrasi.

Menanggapi hal itu, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha mengatakan kasus Bjorka ini menandakan data pribadi di Indonesia masih sangat rentan dicuri.

Kendati demikian, kebenaran yang dilakukan oknum yang diduga Bjorka perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat keamanan.

Baca Juga: Ahli Digital Sebut AS Pastikan Aliran Data Pribadi WNI Tetap Sah dan Terlindungi

"Sekalipun kebenarannya masih dalam tahap verifikasi, isu ini menegaskan satu hal penting: data pribadi warga, khususnya yang berkaitan dengan nomor telepon dan identitas resmi, kini menjadi aset yang sangat rentan sekaligus berharga di pasar gelap siber," kata Pratama dalam keterangannya, Senin (20/10).

Menurut Pratama, pada keamanan nasional dan perlindungan data pribadi, insiden seperti ini tak sekadar pelanggaran privasi, tetapi juga potensi ancaman terhadap integritas sistem otentikasi digital di Indonesia.

Pratama menuturkan jika kebocoran tersebut benar adanya, dampaknya akan meluas jauh melampaui sisi teknis.

Baca Juga: Mensesneg Klaim Pemerintah Tak Serahkan Data Pribadi Warga Indonesia ke Amerika

Karena, kebocoran data SIM membuka peluang besar bagi pelaku kejahatan untuk melakukan SIM-swap, yakni pengambilalihan nomor telepon korban.

"Melalui teknik ini, pelaku dapat menerima SMS verifikasi dan mengakses akun perbankan, dompet digital, hingga akun media sosial korban," ujarnya.