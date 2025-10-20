Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Komunikasi

CISSReC Soroti Data Pribadi Warga Indonesia yang Rentan Dicuri

Senin, 20 Oktober 2025 – 18:59 WIB
CISSReC Soroti Data Pribadi Warga Indonesia yang Rentan Dicuri - JPNN.COM
Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha mengatakan kasus Bjorka ini menandakan data pribadi di Indonesia masih sangat rentan dicuri. Ilustrasi Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Peretas yang diduga Bjorka kembali berulah mengeklaim memiliki 128.293.821 rekam data berformat SQL yang memuat NIK, nomor telepon, operator, hingga tanggal registrasi.

Menanggapi hal itu, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha mengatakan kasus Bjorka ini menandakan data pribadi di Indonesia masih sangat rentan dicuri.

Kendati demikian, kebenaran yang dilakukan oknum yang diduga Bjorka perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat keamanan.

Baca Juga:

"Sekalipun kebenarannya masih dalam tahap verifikasi, isu ini menegaskan satu hal penting: data pribadi warga, khususnya yang berkaitan dengan nomor telepon dan identitas resmi, kini menjadi aset yang sangat rentan sekaligus berharga di pasar gelap siber," kata Pratama dalam keterangannya, Senin (20/10).

Menurut Pratama, pada keamanan nasional dan perlindungan data pribadi, insiden seperti ini tak sekadar pelanggaran privasi, tetapi juga potensi ancaman terhadap integritas sistem otentikasi digital di Indonesia.

Pratama menuturkan jika kebocoran tersebut benar adanya, dampaknya akan meluas jauh melampaui sisi teknis.

Baca Juga:

Karena, kebocoran data SIM membuka peluang besar bagi pelaku kejahatan untuk melakukan SIM-swap, yakni pengambilalihan nomor telepon korban.

"Melalui teknik ini, pelaku dapat menerima SMS verifikasi dan mengakses akun perbankan, dompet digital, hingga akun media sosial korban," ujarnya.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha mengatakan kasus Bjorka ini menandakan data pribadi di Indonesia masih sangat rentan dicuri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kebocoran data  Data Pribadi  CISSReC  media sosial 
BERITA KEBOCORAN DATA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp