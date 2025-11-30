Citanusa Mulai Pembangunan Hunian Grahayana Homes, Ada Promo Khusus!

jpnn.com, KARAWANG - Citanusa Group melakukan Groundbreaking Grahayana Homes, sebuah kawasan residensial terbaru yang berada di Karawang Barat pada Sabtu (29/11).

Prosesi ini menandai dimulainya pembangunan massal untuk seluruh konsumen yang telah melakukan pembelian pada fase awal.

Direktur Citanusa Group, Nerisa Arviana, menyampaikan groundbreaking ini merupakan wujud tanggung jawab Citanusa terhadap konsumen.

“Groundbreaking ini bukan sekadar seremoni, tetapi langkah nyata kami dalam memastikan komitmen kami kepada konsumen. Hari ini kami juga memperkenalkan show unit, untuk memfasilitasi konsumen melihat langsung kualitas bangunan, tata ruang, dan interior desain yang kami tampilkan. Kami berharap konsumen dapat merasa lebih percaya diri dalam memilih hunian bagi keluarganya di Grahayana Homes,” ujar Nerisa.

Dengan desain berplafon tinggi dan bentuk atap yang menyesuaikan iklim tropis, keseluruhan karakter rumah menghadirkan suasana elegan dan sehat, mencerminkan harapan Citanusa agar hunian tidak hanya menjadi bangunan, tetapi ruang untuk tumbuhnya cerita, harapan, dan masa depan keluarga.

Dalam tahap pemasaran awal ini, Grahayana Homes merilis 70 unit hunian sebagai bagian dari pendekatan penjualan yang terukur.

Seluruh unit tersebut mencakup tiga tipe rumah yang disiapkan untuk berbagai kebutuhan keluarga.

Meliputi tipe Alaya dengan luas 6x10, LT/LB: 36/60 m2 menjadi pilihan ideal bagi pasangan muda yang baru memulai perjalanan keluarga. Tipe Denaya dengan luas 6x12, LT/LB 59/72 m² menawarkan ruang lebih leluasa bagi keluarga yang berkembang.