Citra Maja City dan Tren Hunian Terjangkau Kota Satelit Berbasis TOD

jpnn.com, JAKARTA - Citra Maja City hadir sebagai pilihan perumahan di Maja berkonsep kota baru terpadu di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan hunian yang nyaman, terjangkau, dan terintegrasi.

Ciputra Group menyediakan hunian itu dengan lokasi strategis di barat Jakarta, kawasan ini dikembangkan sebagai kota mandiri berbasis Transit Oriented Development (TOD) dengan dukungan commuter line sebagai sistem transportasi utama yang menunjang mobilitas penghuninya.

GM Marketing Citra Maja City Mettadewi mengatakan properti itu mengusung konsep hunian modern dengan fasilitas lengkap.

“Citra Maja City menawarkan lingkungan yang tertata rapi dan dirancang untuk mendukung kualitas hidup yang seimbang,” ungkap Mettadewi dikutip, Jumat (30/1).

Dia menjelaskan berbagai fasilitas penunjang kehidupan sehari-hari tersedia di dalam kawasan, mulai dari fasilitas olahraga, pendidikan, kesehatan, hingga area komersial.

Salah satu pusat aktivitas favorit penghuni adalah EcoClub, fasilitas kebugaran dan rekreasi yang dilengkapi kolam renang, gym, serta lapangan badminton.

Menurut Mettadewi, untuk mengakomodasi waktu berkualitas bersama keluarga, tersedia Terra Garden sebagai wahana bermain terbuka yang luas dan nyaman di dalam kawasan.

Kebutuhan gaya hidup modern juga makin lengkap dengan hadirnya berbagai fasilitas komersial seperti minimarket, rumah makan, dan coffee shop.