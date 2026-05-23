Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Properti

Citra Maja City Hadirkan Hunian Modern yang Bersinergi dengan Tradisi

Sabtu, 23 Mei 2026 – 07:45 WIB
Citra Maja City Hadirkan Hunian Modern yang Bersinergi dengan Tradisi - JPNN.COM
Citra Maja City kini menghadirkan pengembangan hunian 1 dan 2 kamar untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang praktis dan terjangkau. Foto: dok Ciputra Group

jpnn.com, JAKARTA - GM Legal-Land-Permit Citra Maja City Hardian Achiardi mengatakan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, Ciputra Group menunjukkan komitmen terhadap sosial dan budaya. 

Hal ini diwujudkan melalui partisipasi dalam rangkaian kegiatan Seba Baduy yang berlangsung pada 23–26 April 2026. 

Tradisi tahunan masyarakat Baduy tersebut menjadi momentum dalam menjaga hubungan harmonis antara masyarakat adat dan pemerintah, sekaligus mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang terus dijaga.

Baca Juga:

“Dukungan pada kegiatan Seba Baduy sejalan dengan visi dan misi Citra Maja City dalam upayanya menyiapkan hunian yang layak dan terjangkau untuk masyarakat Lebak dan sekitarnya,” ujar Hardian dalam keterangannya, Sabtu (23/5).

Hardian menjelaskan pada penyelenggaraan tahun ini, kegiatan tersebut juga mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk perwakilan negara sahabat, yang menunjukkan tradisi lokal memiliki daya tarik dan makna yang semakin luas di tingkat internasional. 

Dukungan terhadap kegiatan ini menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berfokus pada pelestarian budaya, kepedulian sosial, serta keberlanjutan.

Baca Juga:

“Kegiatan tersebut dapat mengangkat pariwisata Banten pada skala yang lebih luas karena dihadiri juga oleh Dubes negara sahabat antara lain dari Iran, Palestina, Rusia dan Bosnia” kata Hardian.

Hardian menyebut dengan kombinasi antara pengembangan kawasan yang berkelanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan sosial budaya, Citra Maja City terus memperkuat posisinya sebagai kawasan hunian masa depan yang tidak hanya layak huni, tetapi juga bernilai tinggi.

GM Legal-Land-Permit Citra Maja City Hardian Achiardi mengatakan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, Ciputra Group menunjukkan komitmen terhadap budaya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Seba Baduy  Citra Maja City  pariwisata  Hunian 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp