Citra Maja City Hadirkan Kehangatan Ramadan lewat Fasilitas & Kegiatan Inspiratif

Kamis, 19 Februari 2026 – 12:07 WIB
Citra Maja City menghadirkan fasilitas Dan kegiatan saat Ramadan 2026. Foto: dok Citra Maja City

jpnn.com, JAKARTA - Citra Maja City menghadirkan suasana penuh kehangatan di Ramadan 2026 melalui berbagai fasilitas dan kegiatan yang mendorong kebersamaan, spiritualitas, serta aktivitas positif bagi seluruh penghuni dan masyarakat sekitar. 

Kawasan yang dikembangkan oleh Ciputra Group itu mengusung nuansa religius dengan kehadiran masjid raya sebagai pusat kegiatan ibadah dan sosial masyarakat. 

Salah satunya adalah Masjid Ar Rahman yang telah diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, pada September 2025. 

Dalam menyemarakkan bulan penuh berkah, Citra Maja City juga menghadirkan berbagai kegiatan yang menghidupkan suasana Ramadan dengan pendekatan hangat dan inklusif. Salah satunya adalah acara Gemaripah edisi ngabuburit yang akan berlangsung pada 9–15 Maret 2026, setiap pukul 15.00–21.00 WIB. 

Festival Director dari Rupawicara yang juga rekanan promotor dari Citra Maja City  Wendy Talok mengatakan kegiatan itu menghadirkan hiburan musik dari sejumlah artis ibukota seperti Arul Poetra, Danil Josse, Enau, Jiro Samurai, Koplo Disko, Pegawai Musik Sipil, Smokeguns, Spontan Music, Start Koplo, serta Swarasa. 

Wendy menyebut melalui konsep ngabuburit yang santai dan penuh kebersamaan, Gemaripah menjadi ruang interaksi yang menghadirkan hiburan positif menjelang waktu berbuka puasa sekaligus memperkuat ikatan komunitas di dalam kawasan.

“Kami yakin industri hiburan bisa berkembang dengan baik di sini seiring dengan berkembangnya lingkungan bermasyarakat di Maja," ujar Wendy dikutip, Kamis (19/2).

Selain itu, Citra Maja City juga menghadirkan Pasar Segar yang mulai beroperasi dalam menyambut Bulan Suci Ramadan 2026. 

