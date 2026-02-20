Citra Raya Tangerang Hadirkan Destinasi Kuliner untuk Berbuka Puasa

jpnn.com, JAKARTA - Dept. Head Marketing Communication Citra Raya Tangerang Raymond Christantyo menyatakan sebagai kota mandiri dari Ciputra Group, pihaknya terus mengembangan kawasan unggulan, salah satunya Ecopolis.

Citra Raya Tangerang juga senantiasa menyempurnakan layanan dengan menghadirkan berbagai penawaran, fasilitas, serta tenant menarik saat Ramadan.

“Kawasan premium di dalam Citra Raya Tangerang yang dikembangkan bersama Mitsui Fudosan dari Jepang sebagai pusat aktivitas modern dengan beragam pilihan kuliner,” ujar Raymond dikutip, Jumat (20/2).

Dia menyebut memasuki Ramadan, Citra Raya Tangerang juga memiliki ribuan tenant makanan yang tersedia di seluruh kawasan, mulai dari kuliner khas Indonesia, sajian western, hingga menu internasional lainnya.

“Kami berharap kenyamanan tinggal di kawasan ini akan semakin baik kedepannya," tambah Raymond.

Marketing Communication Manager Mal Ciputra Intan Amalia, mengatakan pilihan menu berbuka juga dapat ditemukan di Mal Ciputra Tangerang.

“Secara khusus, AEON Store turut menawarkan alternatif menarik dengan beragam pilihan makanan Korea serta menu siap santap yang praktis dan cocok dinikmati saat berbuka puasa bersama,” ungkap Intan.

Menurut Intan, sejalan dengan suasana Ramadan, rangkaian program “Ramadan Adventure” yang berlangsung pada 20 Februari-29 Maret 2026 turut menambah semarak kawasan.