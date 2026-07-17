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JPNN.com - Ekonomi - Properti

CitraRaya Punya Program Baru, Free PPN hingga KPR 0%

Jumat, 17 Juli 2026 – 16:41 WIB
CitraRaya Punya Program Baru, Free PPN hingga KPR 0% - JPNN.COM
Senior Marketing Manager CitraRaya Tangerang, Joni Jingga menawarkan sejumlah program untuk memudahkan konsumen memiliki hunian impian. Foto: dok CitraRaya Tangerang

jpnn.com, JAKARTA - Senior Marketing Manager CitraRaya Tangerang, Joni Jingga menawarkan sejumlah program untuk memudahkan konsumen memiliki hunian impian.

Dia menyebut kali ini perusahaan memiliki program DP 0%, Bunga KPR 0% dan Free PPN untuk pembelian rumah di Cluster Certara.

Adapun cluster Certara hadir dengan konsep hunian modern yang mengedepankan kenyamanan, tata ruang yang fungsional, serta lingkungan yang tertata. 

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Berlokasi di kawasan CitraRaya seluas lebih dari 2.760 hektare, penghuni memiliki akses mudah menuju berbagai fasilitas seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, ruang terbuka hijau, kawasan komersial, hingga berbagai institusi pendidikan.

Dia menuturkan pengembangan CitraRaya tidak hanya berfokus pada pembangunan hunian, tetapi juga pada penyediaan fasilitas yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Dalam waktu dekat CitraRaya juga akan membuka pendaftaran peserta didik baru Inspirasi Schools,” ungkap Joni, Jumat (17/7).

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Menurut Joni, langkah tersebut juga menjadi bagian upaya mendukung kebutuhan keluarga melalui ekosistem yang lengkap, mulai dari pendidikan, kesehatan, pusat perbelanjaan, hingga area komersial.

"Kami percaya hunian yang baik harus didukung lingkungan yang mampu menunjang tumbuh kembang seluruh anggota keluarga," ujar Joni.

Senior Marketing Manager CitraRaya Tangerang, Joni Jingga menawarkan sejumlah program untuk memudahkan konsumen memiliki hunian impian.

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TAGS   CitraRaya  PPN  pendidikan  Tangerang  KPR  KPR 0% 

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