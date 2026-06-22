CitraRaya Tangerang Hadirkan Inspirasi Schools Sebagai Nilai Tambah Kawasan

jpnn.com, JAKARTA - Senior Marketing Manager CitraRaya Tangerang, Joni Jingga mengatakan dikembangkan oleh Ciputra Group di atas lahan lebih dari 2.760 hektare, CitraRaya Tangerang menjadi pilihan hunian terpadu dengan dukungan fasilitas lengkap.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penghuni dan aktivitas ekonomi di dalam kawasan, CitraRaya Tangerang secara konsisten menghadirkan berbagai pengembangan yang mendukung kualitas hidup masyarakat.

“Keberadaan infrastruktur yang terus berkembang turut memperkuat daya tarik kawasan sebagai tempat tinggal maupun investasi jangka panjang,” ujar Joni, Senin (22/6).

Saat ini, pengembangan fasilitas di CitraRaya Tangerang juga akan makin diperkuat dengan kehadiran Inspirasi Schools.

Adapun institusi tersebut merupakan sekolah yang mengadopsi model pendidikan unggulan Singapura dan didirikan oleh Jaspal Sidhu, Founder dan Chairman SIS Group yang telah dikenal secara internasional.

“Kehadiran fasilitas pendidikan baru seperti Inspirasi Schools menjadi bagian dari upaya dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang keluarga secara menyeluruh,” ucap Joni.

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Joni menuturkan mengintegrasikan kurikulum internasional, standar pendidikan Singapura, serta pengembangan keterampilan masa depan seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan kewirausahaan, Inspirasi Schools hadir untuk mempersiapkan generasi muda agar mampu bersaing di tingkat global.

“Kehadiran sekolah ini memberikan kemudahan bagi keluarga untuk mengakses fasilitas pendidikan berstandar internasional yang dekat dari tempat tinggal,” tutur Joni.