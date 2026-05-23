CitraRaya Tangerang Lanjutkan Pengembangan Agar Lengkap & Modern

Sabtu, 23 Mei 2026 – 19:25 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Dept. Head Marketing Communication CitraRaya Tangerang Raymond Christantyo mengatakan CitraRaya terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat modern.

Kawasan terpadu yang dikembangkan oleh Ciputra Group itu terus memperkuat posisinya sebagai township development unggulan dengan luas mencapai 2.760 hektar.

“Mengusung konsep kota mandiri, CitraRaya Tangerang menghadirkan integrasi hunian, fasilitas komersial, pendidikan, kesehatan, hingga gaya hidup dalam satu kawasan,” ujar Raymond, Sabtu (23/5).

Baca Juga: Citra Maja City Hadirkan Hunian Modern yang Bersinergi dengan Tradisi

Perkembangan CitraRaya Tangerang tecermin dari bertambahnya fasilitas dan tenant di berbagai sektor.

Di Mal Ciputra Tangerang, kehadiran Boost Juice memberikan alternatif gaya hidup sehat yang praktis di tengah aktivitas masyarakat urban.

Pilihan kuliner juga makin beragam dengan hadirnya restoran khas Sunda Kampung Kecil yang menghadirkan suasana makan bernuansa alam melalui konsep saung yang hangat dan akrab.

Di sektor kesehatan, Ciputra Hospital CitraRaya Tangerang kini melengkapi layanannya dengan menghadirkan RMI (Rehabilitasi Medik Integratif).

Menurut Raymond, layanan ini dirancang untuk menunjang proses pemulihan pasien secara lebih komprehensif, sekaligus memperkuat peran fasilitas kesehatan di dalam kawasan sebagai bagian dari ekosistem kota mandiri.