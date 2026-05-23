Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Properti

CitraRaya Tangerang Lanjutkan Pengembangan Agar Lengkap & Modern

Sabtu, 23 Mei 2026 – 19:25 WIB
CitraRaya Tangerang Lanjutkan Pengembangan Agar Lengkap & Modern - JPNN.COM
Ciputra Hospital CitraRaya meluncurkan Center of Excellence Ciputra Hospital CitraRaya. Foto: dok Ciputra Hospital

jpnn.com, JAKARTA - Dept. Head Marketing Communication CitraRaya Tangerang Raymond Christantyo mengatakan CitraRaya terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat modern.

Kawasan terpadu yang dikembangkan oleh Ciputra Group itu terus memperkuat posisinya sebagai township development unggulan dengan luas mencapai 2.760 hektar. 

“Mengusung konsep kota mandiri, CitraRaya Tangerang menghadirkan integrasi hunian, fasilitas komersial, pendidikan, kesehatan, hingga gaya hidup dalam satu kawasan,” ujar Raymond, Sabtu (23/5).

Baca Juga:

Perkembangan CitraRaya Tangerang tecermin dari bertambahnya fasilitas dan tenant di berbagai sektor. 

Di Mal Ciputra Tangerang, kehadiran Boost Juice memberikan alternatif gaya hidup sehat yang praktis di tengah aktivitas masyarakat urban. 

Pilihan kuliner juga makin beragam dengan hadirnya restoran khas Sunda Kampung Kecil yang menghadirkan suasana makan bernuansa alam melalui konsep saung yang hangat dan akrab.

Baca Juga:

Di sektor kesehatan, Ciputra Hospital CitraRaya Tangerang kini melengkapi layanannya dengan menghadirkan RMI (Rehabilitasi Medik Integratif). 

Menurut Raymond, layanan ini dirancang untuk menunjang proses pemulihan pasien secara lebih komprehensif, sekaligus memperkuat peran fasilitas kesehatan di dalam kawasan sebagai bagian dari ekosistem kota mandiri.

Dept. Head Marketing Communication CitraRaya Tangerang Raymond Christantyo mengatakan CitraRaya terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat modern.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ciputra Group  CitraRaya Tangerang  Hunian  Rumah  kawasan 
BERITA CIPUTRA GROUP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp