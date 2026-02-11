Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

City Bakal Terus Tekan Arsenal, Tak Menyerah di Perburuan Gelar Liga Inggris

Rabu, 11 Februari 2026 – 23:55 WIB
Pelatih Manchester City Pep Guardiola. Foto: mancity

jpnn.com - JAKARTA - Manchester City tidak akan menyerah dalam perebutan gelar Liga Inggris 2025/26. The Citizens akan terus berupaya menekan Arsenal yang kini kukuh di puncak klasemen.

Pelatih Manchester City Josep “Pep” Guardiola mengatakan bahwa timnya akan terus memberikan tekanan kepada Arsenal dalam perburuan gelar Liga Inggris pada musim ini.

Pep Guardiola pun berharap Arsenal terpeleset dan Manchester City siap memanfaatkan kesalahan yang dibuat rivalnya tersebut.

"Itulah mengapa yang bisa kami lakukan hanyalah terus menekan Arsenal, berada di sana, dan mencoba bila mereka melakukan kesalahan, bila mereka membuat sesuatu (kesalahan), kami harus manfaatkan itu," ujar Guardiola seperti dikutip dari BBC pada Rabu (11/2).

Manchester City sukses meraih kemenangan penting 2-1 saat bertandang ke markas Liverpool di Anfield, Minggu (8/2).

Sempat tertinggal lebih dahulu lewat gol Dominik Szoboszlai, City bangkit melalui gol Bernardo Silva dan Erling Haaland untuk memastikan tiga poin krusial.

Kemenangan tersebut membuat persaingan di papan atas klasemen Liga Inggris kian memanas. Arsenal masih kukuh di puncak dengan 56 poin, sementara City membuntuti di peringkat kedua dengan selisih enam angka.

Jarak itu menjaga asa City untuk terus bersaing dalam perebutan gelar.

TAGS   Manchester City  Arsenal  Liga Inggris  gelar liga inggris  Guardiola 
