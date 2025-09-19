CKB Logistics Pacu Transisi Energi Bersih dengan PLTS Atap di Samarinda

jpnn.com, JAKARTA - CKB Logistics, anak perusahaan PT ABM Investama Tbk (ABMM) memperkuat komitmennya terhadap energi bersih dan keberlanjutan dengan memulai pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada atap gudang Fasilitas Hub Logistik Samarinda.

Bekerja sama dengan PT Infiniti Energi Indonesia (INFIEN), inisiatif ini diproyeksikan dapat mengurangi emisi karbon hingga 61,4 ton CO? per tahun, sekaligus menjadi langkah nyata perusahaan dalam mendukung transisi menuju operasional ramah lingkungan.

Direktur Utama CKB Logistics Iman Sjafei mengungkapkan inisiatif ini adalah bentuk komitmen dukungan terhadap target Pemerintah mencapai Net Zero Emission pada 2060 melalui penerapan energi bersih di lini operasional.

“Pemasangan PLTS ini merupakan bagian dari inisiatif efisiensi energi dan upaya dekarbonisasi operasional logistik. Inisiatif ini juga merupakan bagian dari komitmen CKB Logistics dalam mendukung target PT ABM Investama Tbk. (ABMM) untuk menurunkan emisi karbon sebesar 16% pada tahun 2060,” ujar Iman.

PLTS dengan sistem On-Grid berkapasitas 48 kWp, terhubung langsung ke jaringan listrik PLN. Kapasitas ini ditentukan melalui analisis perhitungan yang memaksimalkan luas atap gudang dengan mempertimbangkan keberadaan skylight bangunan.

Pemasangan PLTS ini diperkirakan mampu menghasilkan 72.260 kWh per tahun, atau menghemat 30% dari total pengeluaran listrik tahunan fasilitas hub Samarinda.

Direktur CKB Logistics Ety Puspitasari menambahkan pemanfaatan energi surya dipilih karena dinilai sebagai salah satu sumber energi bersih terbarukan yang paling potensial.

Selain itu, kata dia, energi surya juga bebas emisi karbon dan polusi.