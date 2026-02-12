Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Produk

Clairmont Patisserie Rilis Koleksi Hampers Ramadan 2026, Eksklusif

Jumat, 13 Februari 2026 – 00:31 WIB
Clairmont Patisserie Rilis Koleksi Hampers Ramadan 2026, Eksklusif - JPNN.COM
Menyambut kemuliaan bulan suci Ramadan 1447 H, Clairmont Patisserie resmi meluncurkan Koleksi Hampers Ramadan 2026. Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut bulan puasa, Clairmont Patisserie resmi meluncurkan Koleksi Hampers Ramadan 2026.

Mengusung tema kebersamaan, rangkaian bingkisan premium ini hadir sebagai solusi bagi masyarakat dan pelaku bisnis yang ingin mempererat silaturahmi melalui hantaran manis yang elegan.

"Ramadan adalah momentum spesial untuk berbagi kebahagiaan, karenanya kami juga menghadirkan produk special untuk menyambutnya," kata Direktur Clairmont Patisserie, Susana Darmawan di Jakarta, Kamis (12/2).

Tahun ini, Clairmont menghadirkan perpaduan sempurna antara kualitas rasa signature yang melegenda dengan desain kemasan modern yang mewah, menjadikannya pilihan hadiah yang berkesan bagi keluarga maupun kolega bisnis.

Koleksi Hampers Ramadan 2026 menawarkan beragam pilihan menarik, mulai dari Premium Cookies berupa pilihan kue kering klasik dan modern dengan bahan baku kualitas terbaik.

Signature Cake, yaitu varian kue favorit pelanggan yang dikemas khusus.

"Juga ada Ramadan Limited Edition, produk spesial yang hanya tersedia selama musim lebaran tahun ini," ujar Benny Sanjaya selaku BM Clairmont Patisserie.

Setiap paket dikemas dalam boks eksklusif dengan desain bernuansa hangat dan mewah, merepresentasikan makna kemenangan di hari yang fitri.

Clairmont Patisserie.merilis koleksi Hampers Ramadan 2026 yang didesikan eksklusif. Simak selengkapnya di sini.

