Clara Shinta Menyayangkan Rumah Tangganya Kini di Ujung Tanduk

jpnn.com, JAKARTA - Clara Shinta menyayangkan hancurnya rumah tangganya dengan sang suami.

Retaknya rumah tangga sang selebritas Instagram (selebgram) itu dipicu oleh sang suami yang diduga melakukan video call sex (VCS) dengan seorang perempuan bernama Indah.

Clara Shinta pun menyayangkan rumah tangganya yang berada di ujung tanduk gegara kehadiran perempuan lain.

"Pertama setelah mengetahui kejadian itu, yang saya rasakan itu cemburu tuh enggak terlalu besar, cuma menyayangkan," ujar Clara Shinta di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Kamis (16/4).

Dia mengenang betapa besar perjuangan mereka berdua hingga akhirnya bersatu dalam mahligai pernikahan.

Dari suaminya yang belajar agama Islam dan menjadi mualaf, hingga pernikahannya yang terbilang mewah.

"Menyayangkan saja sih, bisa apa ya, jadi kayak retak hanya karena adanya perempuan lain begitu," kata Clara Shinta.

Kekinian, dia telah mendaftarkan gugatan cerainya terhadap sang suami. Dia mengakui, dirinya kini tak lagi tinggal satu atap dengan suaminya tersebut.