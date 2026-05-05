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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Clara Shinta Sebut Mantan Suami Tak Beri Nafkah Anak

Jumat, 26 Juni 2026 – 01:25 WIB
Clara Shinta Sebut Mantan Suami Tak Beri Nafkah Anak - JPNN.COM
Clara Shinta. Foto: Instagram/clarashintareal

jpnn.com, JAKARTA - Perselisihan antara Clara Shinta dengan mantan suaminya, Denny Goestaf (DG) masih terus berlanjut.

Clara Shinta mengungkapkan bahwa mantan suaminya itu tak pernah memberikan nafkah kepada anaknya.

"Kalau nafkah anak ya enggak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali. Kan, totally enggak ada," ujar Clara Shinta di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (24/6).

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Dia menegaskan, mantan suaminya itu tak pernah memberikan nafkah anak semenjak mereka bercerai.

Clara Shinta bahkan mengungkapkan bahwa persoalan nafkah itu sudah mulai muncul tatkala mereka masih dalam ikatan pernikahan.

Menurutnya, persoalan itu juga termuat dalam putusan pengadilan saat proses perceraian.

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"Dari semenjak cerai, bahkan pada saat pernikahan juga enggak ada nafkahnya. Sesuai putusan saja sih. Saya ngomongnya sesuai putusan ya, yang kamin gomong dari paper putusan," tuturnya.

Dia juga menekankan bahwa dirinya tak pernah mengharapkan bantuan materi apa pun dari sang mantan suami.

Clara Shinta mengungkapkan bahwa mantan suaminya itu tak pernah memberikan nafkah kepada anaknya.

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TAGS   Clara Shinta  rumah tangga Clara Shinta  Selebgram Clara Shinta  Artis 
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