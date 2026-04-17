Clash of Legends 2026 Tetap Panas, Legenda Barcelona Jadi Daya Tarik

Jumat, 17 April 2026 – 23:03 WIB

jpnn.com - Laga persahabatan Clash of Legends 2026 yang mempertemukan legenda Barcelona dengan sejumlah mantan pemain sepak bola dunia masih menjadi daya tarik besar bagi para penggemar.

CEO Senyawa Entertainment Reza Subekti selaku promotor acara, menyampaikan harapannya agar Stadion Gelora Bung Karno dapat dipadati penonton pada pertandingan tersebut.

"Semoga besok Gelora Bung Karno bisa terisi penuh, baik oleh fan Barcelona dan juga Real Madrid.”

“Saya rasa kehadiran Ronaldo di sini menjadi penghubung antara kedua fan base,” ucap Reza.

Ajang Clash of Legends 2026 sejatinya direncanakan mempertemukan legenda Barcelona melawan Real Madrid.

Namun, pertandingan bertajuk El Clasico itu batal terlaksana setelah Real Madrid memutuskan tidak hadir ke Indonesia karena situasi global yang dinilai kurang kondusif.

Sebagai pengganti, panitia menghadirkan sejumlah mantan pemain top dunia seperti Sebastien Frey, Fabio Cannavaro, Franck Ribery, Alessandro Del Piero, David Silva, hingga Claude Makelele.

Reza menilai, meski format pertandingan berubah, laga ini tetap menarik karena diisi oleh nama-nama besar dalam sejarah sepak bola dunia.