JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Clean Sheet Lagi! Teja Paku Alam Tegaskan Kualitasnya di Bawah Mistar Persib Bandung

Senin, 03 November 2025 – 13:57 WIB
Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam (menangkap bola). Foto: Persib.

jpnn.com - Penjaga gawang Teja Paku Alam tampil cemerlang saat Persib Bandung mengalahkan Bali United dengan skor tipis 1-0 pada pekan ke-11 BRI Super League.

Jala gawang yang dijaga Teja bersih dari gol lawan alias clean sheet. Dalam pertandingan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Teja beberapa kali melakukan penyelamatan krusial.

Pujian untuk Teja Paku Alam

Penampilannya pun menjadi sorotan Bobotoh -suporter Persib-. Mereka bahkan membandingkan kualitasnya dengan kiper asing Adam Przybek yang hingga kini belum debut.

Pelatih Persib Bojan Hodak menilai musim ini Teja menunjukkan kualitasnya di bawah mistar. Dalam laga kemarin, mantan penggawa Sriwijaya FC itu kembali tampil solid dengan sejumlah penyelamatan penting.

"Teja menghadapi beberapa situasi, tetapi dia bisa melakukan penyelamatan. Ada satu-dua peluang, tetapi dia sigap dan itu bagus bagi kiper," kata Hodak, dikutip Senin (3/11/2025). 

Teja Makin Matang

Hodak menjelaskan kepercayaan diri Teja kini sudah kembali. Musim ini, dia telah tampil di delapan laga BRI Super League dan tiga pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2).

"Ketika kiper sudah percaya diri, dia akan sulit dihentikan, sama halnya seperti striker yang sedang on fire," tuturnya. 

Performa Pemain Persib Kian Meningkat

Juru taktik asal Kroasia itu juga menyinggung peningkatan performa pemain lain, seperti Andrew Jung, Uilliam Barros, hingga Ramon Tanque.

