Cleaning Service di RSUD Majalaya Tewas Dibunuh, Pelaku Menyerahkan Diri

jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Seorang petugas kebersihan atau cleaning service di RSUD Majalaya, Kabupaten Bandung, meregang nyawa seusai menjadi korban pembunuhan oleh atasannya.

Peristiwa pembunuhan itu terjadi di lantai 2 Gedung Utama RSUD Majalaya.

Korban diketahui bernama Fikri Ardiansyah (24 tahun), dan ditemukan meninggal dunia di sudut ruangan gudang dengan kondisi bersimbah daerah pada Minggu sekitar pukul 04.30 WIB.

Kabid Humas Polda Jabar mengatakan, pelaku pembunuhan adalah R alias SA (43 tahun) yang merupakan Kepala Cleaning Service di RSUD Majalaya.

Dia mengungkapkan, berdasarkan keterangan pelaku, aksi pembunuhan ini dipicu utang piutang. Korban memiliki utang sebesar Rp5 juta kepada R.

"Aksi pembunuhan dilakukan pada Sabtu malam sekitar pukul 19.30 WIB, dengan menggunakan martil," kata Hendra dalam keterangannya.

Setelah kejadian, pelaku kemudian menyerahkan diri ke Polresta Bandung dan mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban.

"Pelaku menyerahkan diri, dan jajaran Polsek Paseh bersama Polresta Bandung segera mendatangi tempat kejadian perkara (TKP). Setibanya di lokasi, petugas memastikan bahwa korban telah meninggal dunia," tuturnya.