JPNN.com - Ekonomi - Produk

Clear Men Ultra Usung Tiga Formula untuk Kebutuhan Spesifik Kulit Kepala Laki-Laki

Senin, 23 Februari 2026 – 14:26 WIB
Clear Men Ultra Usung Tiga Formula untuk Kebutuhan Spesifik Kulit Kepala Laki-Laki
Melihat dinamika yang dialami oleh banyak laki-laki modern, Clear Men menegaskan komitmennya melalui transformasi menjadi Clear Men Ultra. Foto: dok Unilever

jpnn.com, JAKARTA - Melihat dinamika yang dialami oleh banyak laki-laki modern, Clear Men menegaskan komitmennya melalui transformasi menjadi Clear Men Ultra.

Hair Care Lead Unilever Indonesia Ari Astuti mengatakan Clear Men Ultra menghadirkan rangkaian 3X Scalp Barrier Defense dan 3X Ultra Protection sebagai standar baru perlindungan kulit kepala bagi laki-laki yang memiliki aktivitas padat di dalam maupun luar ruangan.

Transformasi ini mencakup penguatan posisi varian Menthol Fresh Active serta kehadiran dua varian baru yang dirancang untuk menjawab kebutuhan spesifik kulit kepala laki-laki.



“Melalui inovasi terbaru kami tidak hanya membersihkan ketombe, tetapi memperkuat pertahanan kulit kepala agar performa rambut tetap maksimal, bahkan untuk laki-laki dengan gaya hidup aktif,” ucap Ari Astuti dikutip, Senin (23/2).

Menurut Ari, riset yang dirangkum dalam Clear Scalp Health Science & Research Book, scalp laki-laki lebih Rentan, membutuhkan solusi yang lebih spesifik. Secara biologis, kulit kepala laki-laki memiliki karakter yang berbeda.

Produksi minyak yang lebih tinggi, keringat berlebih, Serta kondisi yang lebih kondusif bagi pertumbuhan jamur penyebab ketombe membuat laki-laki hingga tujuh kali lebih rentan mengalami ketombe dibandingkan perempuan. 



“Ketika scalp barrier melemah, ketidakseimbangan microbiome dan minyak berlebih dapat memicu rasa gatal, ketombe berulang, hingga kerontokan rambut dari akar,” jelas dia.

Oleh karena itu,  Hair Care R&D Lead, Unilever Indonesia Christina Yusuf mengatakan demi menjawab kebutuhan tersebut CLEAR MEN memperkenalkan rangkaian CLEAR MEN ULTRA dengan formula terbaru 3X Scalp Barrier Defense dan 3X Ultra Protection, yang dirancang khusus untuk mendukung performa laki-laki aktif.

