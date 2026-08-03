Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Entertainment - Musik

Clever Moose Hadirkan Nuansa Arabian Groove Disco dalam Dhabab Dhini

Senin, 03 Agustus 2026 – 09:09 WIB
Clever Moose Hadirkan Nuansa Arabian Groove Disco dalam Dhabab Dhini - JPNN.COM
Clever Moose. Foto: Dok. Demajors

jpnn.com, JAKARTA - Setelah menempuh perjalanan panjang melintasi berbagai kota di Asia bersama album debut Mediterranean Fuzz, Clever Moose kembali dengan sebuah langkah baru.

Sesuatu yang terasa berbeda, namun sesungguhnya masih berakar dari pencarian musikal yang sama: menjelajahi persimpangan budaya melalui bunyi.

Proyek solo Faiz Marie itu merilis single terbaru yang bertitel berjudul Dhabab Dhini.

Baca Juga:

Lagu yang dirilis melalui kerja sama dengan Demajors itu menandai dimulainya era baru Clever Moose menuju wilayah musikal yang disebutnya sebagai arabic genre bending.

Jika Mediterranean Fuzz banyak berbicara tentang lanskap suara di kawasan Mediterania melalui pendekatan psychedelic rock dan world music, Dhabab Dhini membawa eksplorasi tersebut lebih jauh ke arah yang lebih ritmis, lebih dancable, dan lebih dekat dengan warna-warna Timur Tengah.

Dentuman groove disco, lapisan instrumen bernuansa Arab, serta karakter psychedelic yang menjadi identitas Clever Moose berpadu menjadi pondasi suara baru sebagai benang merah perjalanan menuju album kedua yang direncanakan rilis pada 2027.

Baca Juga:

Di balik energi musiknya yang mengajak tubuh bergerak, Dhabab Dhini menyimpan gagasan yang sangat personal.

Dalam bahasa Arab, Dhabab Dhini dapat diartikan sebagai 'brain fog', sebuah kondisi ketika pikiran dipenuhi kabut yang membuat seseorang kehilangan kejernihan
dalam melihat dirinya sendiri.

Setelah menempuh perjalanan panjang melintasi berbagai kota di Asia bersama album debut Mediterranean Fuzz, Clever Moose kembali dengan sebuah langkah baru.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Clever Moose  Lagu Clever Moose  demajors  demajors Records 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp