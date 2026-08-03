Clever Moose Hadirkan Nuansa Arabian Groove Disco dalam Dhabab Dhini

jpnn.com, JAKARTA - Setelah menempuh perjalanan panjang melintasi berbagai kota di Asia bersama album debut Mediterranean Fuzz, Clever Moose kembali dengan sebuah langkah baru.

Sesuatu yang terasa berbeda, namun sesungguhnya masih berakar dari pencarian musikal yang sama: menjelajahi persimpangan budaya melalui bunyi.

Proyek solo Faiz Marie itu merilis single terbaru yang bertitel berjudul Dhabab Dhini.

Lagu yang dirilis melalui kerja sama dengan Demajors itu menandai dimulainya era baru Clever Moose menuju wilayah musikal yang disebutnya sebagai arabic genre bending.

Jika Mediterranean Fuzz banyak berbicara tentang lanskap suara di kawasan Mediterania melalui pendekatan psychedelic rock dan world music, Dhabab Dhini membawa eksplorasi tersebut lebih jauh ke arah yang lebih ritmis, lebih dancable, dan lebih dekat dengan warna-warna Timur Tengah.

Dentuman groove disco, lapisan instrumen bernuansa Arab, serta karakter psychedelic yang menjadi identitas Clever Moose berpadu menjadi pondasi suara baru sebagai benang merah perjalanan menuju album kedua yang direncanakan rilis pada 2027.

Di balik energi musiknya yang mengajak tubuh bergerak, Dhabab Dhini menyimpan gagasan yang sangat personal.

Dalam bahasa Arab, Dhabab Dhini dapat diartikan sebagai 'brain fog', sebuah kondisi ketika pikiran dipenuhi kabut yang membuat seseorang kehilangan kejernihan

dalam melihat dirinya sendiri.