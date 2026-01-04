Clicks Memperkenalkan Ponsel Android Rasa BlackBerry, Harga Rp 8 Jutaan

Minggu, 04 Januari 2026 – 19:28 WIB

jpnn.com - Clicks Technology melangkah ke arah berlawanan. Brand yang sebelumnya dikenal lewat aksesori keyboard fisik itu memperkenalkan Clicks Communicator.

Sebuah smartphone yang mencoba menghidupkan kembali romantisme ponsel ber-keyboard fisik ala BlackBerry.

Targetnya jelas: pengguna yang rindu sensasi mengetik dengan tombol nyata, bukan sekadar papan ketik virtual di layar.

Dari sisi depan, Clicks Communicator mengusung layar AMOLED 4,03 inci beresolusi 1080 x 1020 piksel.

Ukurannya terbilang mungil untuk standar ponsel modern, tetapi justru ideal untuk penggunaan satu tangan.

Kamera depan 24 MP diletakkan di sudut kiri atas, memberi kesan berbeda dari tren punch hole tengah yang kini umum.

Soal performa, Clicks membekalinya dengan chipset MediaTek fabrikasi 4 nm, meski detail tipenya belum diungkap.

Penyimpanan internal 256 GB disediakan sebagai standar, dengan dukungan microSD hingga 2 TB.