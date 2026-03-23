Film

Clift Sangra Tulis Puisi untuk Suzzanna

Senin, 23 Maret 2026 – 07:07 WIB
Clift Sangra dalam film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa. Foto: Dok. Soraya Intercine Films

jpnn.com, JAKARTA - Aktor legendaris Clift Sangra mengenang mendiang istrinya, Sang Ratu Horor Indonesia, Suzzanna.

Dia saat ini bermain dalam film waralaba adaptasi IP legendaris Suzzanna, Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa, bersama Luna Maya dan Reza Rahadian yang diproduksi Soraya Intercine Films dan diproduseri Sunil Soraya.

Lewat sebuah puisi, Clift Sangra mengenang masa-masa bersama sang istri dan menuliskan pesan yang menyentuh.

Dia mengaku sangat merindukan sosok Suzzanna dan momen kebersamaan.

“Andai kau ada di sampingku saat ini, aku mungkin tak akan banyak bicara. Karena sejak kau pergi, aku sangat merindukanmu,” tulis Clift Sangra dalam puisinya.

“Orang-orang mengenangmu sebagai legenda ratu horor Indonesia. Sebagai sosok yang menghantui layar. Tapi bagiku, kau hanyalah perempuan yang tertawa pelan di ruang tamu. Yang menggenggam tanganku lebih erat saat dunia terasa berat,” sambungnya.

Clift Sangra dan Suzzanna sendiri kerap bermain bersama dalam satu layar pada masanya. Beberapa di antaranya judul legendaris seperti Sangkuriang (1982), Nyi Blorong (1982), Perkawinan Nyi Blorong (1983), dan Ajian Ratu Laut Kidul (1991).

Kini, bertaut puluhan tahun sejak kepergian Suzzanna, Clift Sangra ikut menghidupkan kembali legacy istrinya.

