Close to You, Perjalanan Spiritual dari Reality Club

jpnn.com, JAKARTA - Band indie rock asal Jakarta, Reality Club merilis maxi-single bertema spiritual, Close to You, pada momen Ramadan tahun ini.

Close to You memotret grup beranggotakan Fathia Izzati (vokal), Faiz Novascotia Saripudin (vokal, gitar), Nugi Wicaksono (bas) dan Era Patigo (dram) itu dalam proses eksplorasi alam Ilahi maupun musik.

Maxi-single yang diproduseri Reality Club dengan Wisnu Ikhsantama itu turut menyertakan Close to You/Jauh, versi bahasa Indonesia yang dirilis pada tahun lalu melalui Who Knows Where Life Will Take You?, album keempat yang mendapat sambutan positif.

"Close to You adalah lagu tentang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta atau Yang Maha Tinggi yang kita yakini. Lagu ini menceritakan kesadaran bahwa kita membutuhkan-Nya serta berkah-Nya di hidup ini,” kata Fathia Izzati.

Adapun Fathia Izzati menulis lagu Close to You di tengah sesi penggodokan materi Reality Club untuk Who Knows Where Life Will Take You? di Bali pada 2024.

Dia mengalami pencerahan spiritual yang membuatnya ingin mendekati sang pencipta dan mendalami agama.

"Saat sedang di Bali, saya menatap langit biru yang indah dan berpikir, ‘Saya ingin menulis lagu tentang betapa bersyukurnya bisa hidup di dunia yang Dia ciptakan. Saya telah banyak berbuat buruk - sebagaimana layaknya manusia, jadi bagaimana caranya bisa membalas budi?” jelasnya.

Fathia Izzati mulai menulis lagu Close to You dalam bahasa Inggris seperti halnya seluruh diskografi Reality Club ketika itu.