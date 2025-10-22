Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi

CloudN Rampungkan Instalasi Platform C-FEMS di Pabrik DSC

Rabu, 22 Oktober 2025 – 20:01 WIB
Presentasi laporan kinerja CloudN atas penerapan platform manajemen energi di pabrik DSC Indonesia di Jakarta, Rabu (22/10/2025). Foto: supplied

jpnn.com - CloudN Co., Ltd. selaku pengembang dan operator platform manajemen energi bangunan dan pabrik berbasis AIoT, telah menyelesaikan instalasi C-FEMS (Factory Energy Management System) di pabrik DSC di Bekasi, Indonesia -vendor tier-1 Hyundai Motor Group.

Progres tersebut telah diumumkan dalam Presentasi Laporan Kinerja di Hotel Raffles Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 40 perwakilan dari DSC Indonesia, KOTRA Jakarta, Korea Environmental Industry & Technology Institute (KEITI), dan Lotte Mart Indonesia.

CloudN mengumumkan bahwa mereka telah berhasil membangun platform manajemen energi pabrik C-FEMS di seluruh fasilitas produksi pabrik DSC di Bekasi.

C-FEMS dari CloudN merupakan solusi berbasis AIoT yang mengumpulkan dan menganalisis data konsumsi energi secara real-time melalui sensor yang dipasang pada peralatan utama dan area produksi.

Berdasarkan data tersebut, sistem mengoptimalkan efisiensi setiap peralatan sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi energi secara bersamaan.

Proyek bagian dari "Program Dukungan Demonstrasi Teknologi Hijau di Luar Negeri 2025" yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan KEITI.

Dijelaskan bahwa penerapan platform manajemen energi pabrik CloudN di pabrik DSC Indonesia diakui sebagai contoh praktik terbaik dalam memperluas teknologi hijau Korea secara global serta memperkuat ekosistem industri ESG.

