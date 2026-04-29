Coding Camp di SMK Wikrama Bekali Siswa Hadapi Era AI

jpnn.com, BOGOR - DBS Foundation bersama Dicoding menggelar Coding Camp Workshop di SMK Wikrama Bogor untuk memperkuat kesiapan kerja siswa di era kecerdasan buatan (AI).

Pelatihan luring yang berlangsung di Bogor pada 28 April 2026 tersebut dirancang untuk membekali siswa dengan keterampilan teknologi AI, literasi keuangan, serta soft skills.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Coding Camp powered by DBS Foundation yang sejak 2023 berfokus pada pengembangan talenta digital di Indonesia.

Program tersebut telah menjangkau sekitar 227.000 peserta, termasuk lebih dari 15.000 siswa dari 1.500 SMK di seluruh Indonesia.

SMK Wikrama Bogor menjadi salah satu kontributor terbesar, dengan 155 siswa berpartisipasi pada periode 2025–2026.

Head of Group Marketing & Communications PT Bank DBS Indonesia Mona Monika, mengatakan program ini bertujuan meningkatkan kesiapan kerja generasi muda.

“Pelatihan ini membekali pelajar vokasi dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini dan masa depan, khususnya di era AI,” ujarnya.

Ia menambahkan, literasi AI kini menjadi kompetensi dasar yang penting dalam menghadapi transformasi digital di berbagai sektor.