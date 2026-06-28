Comeback ATEEZ Berbuah Manis, GOLDEN HOUR : Part.5 Raih Puncak Tangga Lagu Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Grup idola K-pop ATEEZ kembali mencatatkan prestasi di pasar musik internasional.

Mini album terbaru mereka, "GOLDEN HOUR : Part.5", berhasil menduduki puncak tangga lagu iTunes di berbagai negara hanya beberapa jam setelah dirilis.

ATEEZ melakukan comeback pada Jumat (26/6) pukul 13.00 waktu Korea Selatan dengan merilis mini album tersebut yang mengusung lagu utama berjudul "BAD".

Tak lama setelah peluncurannya, mini album "GOLDEN HOUR : Part.5" langsung menempati posisi pertama tangga lagu iTunes Top Albums di berbagai negara.

Berdasarkan laporan Soompi, hingga Sabtu (27/6) pagi waktu Korea Selatan, album tersebut telah meraih posisi No. 1 di tangga lagu iTunes Top Albums di sedikitnya 26 wilayah di dunia.

Negara-negara tersebut meliputi Argentina, Austria, Belarus, Belgia, Bolivia, Brasil, Chili, Kosta Rika, Finlandia, Jerman, Guatemala, India, Kazakhstan, Kenya, Malta, Meksiko, Panama, Paraguay, Filipina, Polandia, Singapura, Taiwan, Thailand, Turki, dan Vietnam.

Tak hanya albumnya, lagu utama "BAD" juga meraih respons positif dari penggemar. Lagu tersebut berhasil menduduki peringkat pertama tangga lagu iTunes Top Songs di sedikitnya delapan negara.

Di Korea Selatan, "BAD" juga memuncaki tangga lagu real-time Bugs, memperkuat pencapaian ATEEZ pada hari pertama perilisan album.