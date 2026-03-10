Comeback Elkan Baggott Bikin Kursi Bek Timnas Indonesia Makin Panas

jpnn.com - Persaingan lini belakang Timnas Indonesia dipastikan makin ketat setelah kembalinya Elkan Baggott ke dalam skuad.

Bek berusia 23 tahun itu kembali dipanggil setelah cukup lama tidak mengenakan jersei Garuda di dada.

Terakhir kali pemain keturunan Inggris tersebut tampil bersama Timnas Indonesia terjadi saat ajang P 2023 yang dimainkan pada Januari 2024.

Kehadiran Baggott otomatis membuat persaingan di sektor pertahanan makin sengit.

Pasalnya, sejumlah nama yang selama ini menjadi andalan juga kembali masuk daftar pemain.

Beberapa di antaranya ialah Jay Idzes, Justin Hubner, Rizky Ridho, Kevin Diks, Jordi Amat, hingga Muhammad Ferarri.

Di antara deretan bek tersebut, sosok Jay Idzes masih dianggap sebagai figur yang nyaris selalu menjadi pilihan utama di jantung pertahanan.

Pemain yang berkarier di Serie A itu kerap dipercaya mengawal lini belakang dalam berbagai skema permainan.