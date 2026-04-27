Comeback Fabio Calonego Jadi Alarm untuk Persis, Persija Siap Mengamuk

Senin, 27 April 2026 – 09:47 WIB

jpnn.com - Persija Jakarta menatap laga kandang kontra Persis Solo pada pekan ke-30 BRI Super League dengan kepercayaan diri tinggi.

Menurut jadwal, pertandingan Persija vs Persis akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senin (27/4/2026).

Macan Kemayoran memburu kemenangan penting di hadapan pendukung sendiri demi menjaga persaingan juara.

Saat ini, Persija berada di peringkat ketiga klasemen Super League dengan 59 poin, terpaut tujuh angka dari Persib Bandung yang duduk di posisi pertama.

Menjelang jumpa Persis, kabar baik datang dari lini tengah Persija setelah Fabio Calonego dipastikan kembali tersedia.

Gelandang asal Brasil itu sebelumnya harus absen saat menghadapi PSIM Yogyakarta karena menjalani hukuman akumulasi kartu kuning.

Kini, Calonego siap kembali memperkuat tim dengan kondisi terbaik. Dia menegaskan seluruh pemain sudah memaksimalkan waktu persiapan yang singkat untuk menyusun strategi menghadapi Persis.

Meski waktu latihan terbatas karena padatnya jadwal pertandingan, Persija tetap berusaha melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk mempelajari kekuatan lawan melalui analisis video.