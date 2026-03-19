Como 1907 Berduka Meninggalnya Michael Bambang Hartono

Jumat, 20 Maret 2026 – 00:03 WIB
Mendiang Michael Bambang Hartono (tengah) saat bertanding di ajang Asian Games 2018 cabang olahraga bridge. Foto: Dokumentasi Inasgoc

jpnn.com, JAKARTA - Kabar duka menyelimuti Como 1907 yang akan melakoni laga lanjutan Serie A Italia setelah salah satu pemilik mereka, yakni Michael Bambang Hartono meninggal dunia.

Pria kelahiran 2 Oktober 1939 itu menghembuskan napas terakhirnya Kamis (19/3) di Singapura.

Sontak kabar tersebut membuat kaget jagat sepak bola Italia khususnya penggemar Como 1907.

Baca Juga:

Mendiang Bambang Hartono dan sang adik, yakni Robert Budi Hartono tercatat mengakuisisi Como pada 2019 silam.

Melalui pernyataan resmi di situs klub, manajemen Como 1907 mengungkapkan duka cita mendalam atas kehilangan sosok yang telah membawa perubahan revolusioner bagi tim berjuluk I Lariani tersebut.

"Como 1907 sangat berduka atas meninggalnya Michael Bambang Hartono. Kami menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada keluarga Hartono dan seluruh jajaran Grup Djarum," tulis pernyataan resmi klub.

Baca Juga:

Di bawah kepemilikan Hartono bersaudara tercatat Como melakukan transformasi luar biasa dari kompetisi kasta keempat Liga Italia hingga akhirnya promosi ke Serie A pada musim 2023/24.

Musim ini skuad asuhan Cesc Fabregas menjelma menjadi kekuatan baru kompetisi Italia setelah menghuni posisi keempat di bawah Inter Milan, AC Milan, serta Napoli.

Klub Como 1907 akan gelar momen mengheningkan cipta mengenang kepergian satu pemilik mereka, yakni Michael Bambang Hartono.

BERITA MICHAEL BAMBANG HARTONO LAINNYA:

