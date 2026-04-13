Como 3 vs Inter 4, Nerazzurri Kian Mendekati Gelar Juara Liga Italia

Senin, 13 April 2026 – 07:47 WIB

JAKARTA - Laga Como 1907 vs Inter Milan pada lanjutan Liga Italia di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Senin dini hari WIB dimenangkan Nerazzurri 4-3.

Inter Milan kian mendekati gelar juara Liga Italia (Scudetto) kemenangan dramatis atas Como 1907 itu.

Tambahan tiga poin membuat Nerazzurri kukuh di puncak klasemen Liga Italia dan unggul sembilan angka dari para pesaing terdekat, dengan enam laga tersisa.

Inter saat ini mengoleksi 72 poin, sedangkan Como gagal menggeser Juventus di peringkat empat.

Como mencatatkan 58 poin, terpaut dua poin dari Si Nyonya Tua yang berada di zona Liga Champions, demikian yang dilansir laman resmi legaserie a.

Inter sebenarnya datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah pesaing terdekat mereka, Napoli, gagal meraih kemenangan.

Namun, Como justru tampil mengejutkan sejak awal laga dengan sejumlah peluang berbahaya.