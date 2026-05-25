Como Catatkan Sejarah, Klubnya Emil Audero Terdegradasi

Senin, 25 Mei 2026 – 08:12 WIB
Para pemain Como 1907 berselebrasi setelah sukses mencetak gol ke gawang Cremonese pada laga pekan terakhir Liga 2025/26 di Stadio Giovanni Zini pada Senin. Como menang telak 4-1. (X/SerieA)

jpnn.com, JAKARTA - Como 1907 mencatatkan sejarah setelah sukses memastikan lolos Liga Champions musim depan.

Kepastian itu setelah mereka mengalahkan tuan rumah Cremonese 4-1 pada pekan terakhir Liga 2025/26 di Stadio Giovanni Zini, Senin.

Lucas Da Cunha mengemas dua gol untuk Como dengan dua gol lainnya dicetak oleh Jesus Rodriguez dan Anastasios Douvikas. Gol hiburan Cremonese dicetak oleh Federico Bonazzoli.

Kemenangan ini makin sempurna setelah kabar kekalahan AC Milan di San Siro memastikan Como finis di zona empat besar.

Sementara itu Cremonese yang diperkuat kiper Timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B musim depan, demikian yang dilansir laman resmi legaserie a.

Kedua tim datang ke pertandingan dengan tekanan besar karena kemenangan belum tentu cukup untuk mencapai target masing-masing.

Como mulai memberikan ancaman melalui sundulan Assane Diao yang masih melenceng. Namun, tekanan tim tamu akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-36.

Diao menusuk dari sisi kiri dan mengirim umpan silang yang sempat ditepis Emil Audero saat mengantisipasi sepakan Tasos Douvikas. Bola muntah hasil sapuan buruk Giuseppe Pezzella justru jatuh ke kaki Jesus Rodriguez yang tanpa kesulitan mencetak gol pembuka untuk Como.

Como 1907 mencatatkan sejarah seusai mengalahkan klub Emil Audero Cremonese 4-1.

como  como 1907  Como FC  Liga Champions  Emil Audero 
