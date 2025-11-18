Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Condet Jaktim Mencekam, 2 Orang Terkapar, 1 Tewas Ditusuk

Selasa, 18 November 2025 – 04:00 WIB
Polisi mengevakuasi dua pria tergeletak usai menjadi korban penusukan di kawasan Jalan Raya Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (17/11/2025) malam. (ANTARA/Siti Nurhaliza)

jpnn.com, JAKARTA - Jalan Raya Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur (Jaktim), pada Senin malam (17/11) berubah mencekam.

Dua pria menjadi korban penusukan.

"Ditemukan ada satu orang tergeletak dan ada korban lainnya," kata Kapolsek Kramat Jati AKP Pesta Hasiholan Siahaan saat dikonfirmasi, Senin.

Satu korban berinisial M tewas di lokasi kejadian. Sedangkan korban lainnya, yakni A mengalami luka tusuk dan harus menjalani perawatan di RS Polri Kramat Jati.

Peristiwa penusukan pertama kali diketahui ketika petugas menerima laporan dari masyarakat setelah waktu Magrib.

Mendapatkan laporan tersebut, petugas gabungan SPKT, Reskrim, Intel, Pamapta dan Inafis Polres Metro Jakarta Timur (Jaktim) segera menuju lokasi.

"Setelah Magrib ada informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian perkara (TKP) ada kejadian. Anggota piket langsung ke lokasi serta menghubungi Pamapta dan Inafis," katanya.

Setibanya di lokasi pada sekitar pukul 18.30 WIB, petugas menemukan keadaan sudah mencekam.

