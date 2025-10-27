Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga

Container Cup 2025 Jadi Ajang Kolaborasi dan Sportivitas Insan Pelindo Group

Senin, 27 Oktober 2025 – 14:06 WIB
Container Cup 2025 Jadi Ajang Kolaborasi dan Sportivitas Insan Pelindo Group - JPNN.COM
Container Cup 2025, turnamen basket 3x3 yang digelar Sabtu (25/10/2025) di GOR Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta. Foto: JICT

jpnn.com - Semangat kolaborasi antarinsan BUMN dan mitra strategis mewarnai Container Cup 2025, turnamen basket 3x3 yang digelar Sabtu (25/10/2025) di GOR Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta.

Sebanyak 18 tim dari lingkungan Pelindo Group, perbankan, stakeholders, dan pelanggan utama sektor logistik ikut berpartisipasi dalam ajang yang diinisiasi oleh komunitas basket JICT Ballers.

Pertandingan yang berlangsung sejak pagi hingga sore ini menjadi ajang silaturahmi lintas entitas sekaligus simbol semangat "One Pelindo Spirit, Stronger Together".

Baca Juga:

Direktur Utama PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) M. Adji menyampaikan bahwa olahraga mencerminkan semangat kolaborasi yang juga dibutuhkan dalam industri logistik nasional.

"Basket mengajarkan kerja sama, kecepatan, dan komunikasi yang solid, nilai-nilai inilah yang dibutuhkan di industri logistik. Melalui Container Cup 2025, kita tidak sekadar bertanding, tetapi menanamkan budaya sinergi di seluruh lini Pelindo," Adji dalam sambutannya di acara itu, melalui siaran pers.

Sementara, Direktur SDM & Umum PT Pelabuhan Indonesia Dwi Fatan Lilyana menilai kegiatan tersebut mampu memperkuat interaksi positif antarpegawai dan mitra bisnis.

Baca Juga:

"Container Cup bukan hanya pertandingan olahraga, tetapi ruang tumbuh bersama. Kita ingin menciptakan budaya kerja yang sehat, kompetitif, sekaligus inklusif. Semoga Container Cup ini bisa menjadi agenda tahunan Pelindo Group," ujar Lilyana di hadapan peserta.

Turut hadir Komisaris Utama PT Jakarta International Container Terminal (JICT) WS. Wiryawan, yang menekankan pentingnya membangun mental pemenang di setiap insan Pelindo.

Semangat kolaborasi antarinsan BUMN Pelindo Group dan mitra strategis mewarnai Container Cup 2025, turnamen basket 3x3 yang digelar Sabtu (25/10/2025).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Container Cup 2025  Pelindo Group  JICT  Pelindo  Basket 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp