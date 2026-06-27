Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

COO Danantara: Kehadiran DSI Untuk Menaikkan Penerimaan Negara

Sabtu, 27 Juni 2026 – 03:12 WIB
COO Danantara: Kehadiran DSI Untuk Menaikkan Penerimaan Negara - JPNN.COM
Wisma Danantara Indonesia. Foto: dok Danantara

jpnn.com, JAKARTA - Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan landasan utama dari pembentukan Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) merupakan jawaban atas transaksi miliaran dolar Amerika Serikat yang merugikan negara selama bertahun-tahun.

DSI dibentuk sebagai respons atas kebocoran devisa hasil ekspor (DHE) yang selama ini menekan potensi penerimaan secara signifikan.

Pemerintah meyakini optimalisasi kas negara hanya bisa dicapai melalui pengawasan terhadap seluruh transaksi perdagangan komoditas utama di pasar internasional.

Baca Juga:

Dony menyatakan, terdapat fakta yang harus diakui mengenai aktivitas perdagangan yang menghambat optimalisasi kontribusi sektor industri terhadap kas negara, terutama melalui praktik-praktik manipulasi harga jual ke perusahaan afiliasi serta pelaporan transaksi di bawah nilai aktual yang seharusnya dibayarkan kepada otoritas pajak nasional.

“Yang penting idenya kita sepakat dulu bahwa selama ini ada fakta yang terjadi terkait transfer pricing dan under invoicing," ujar Dony.

Presiden Prabowo Subianto menyebut under invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor mencapai US$343 miliar selama 22 tahun terakhir. DSI ditargetkan mampu menutup kebocoran penerimaan negara dan menyelamatkan potensi devisa.

Baca Juga:

Badan tersebut, kata Dony, secara resmi ditunjuk untuk menjadi perantara tunggal perdagangan komoditas nasional yang strategis.

Dalam menjalankan mandat tersebut, manajemen DSI menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekosistem usaha yang telah berjalan selama ini di Indonesia.

Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menjadi langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pengelolaan SDA.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Danantara  Danantara Sumberdaya Indonesia  PT Danantara Sumberdaya Indonesia  ekspor  DSI 
BERITA DANANTARA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp