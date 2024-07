Copa America 2024: Gagal jadi Juara Grup, Brasil Ketemu Raksasa di Perempat Final

jpnn.com - SANTA CLARA – Kolombia membuat Brasil harus berjumpa raksasa Amerika Latin lainnya di perempat final Copa America 2024, Uruguay.

Itu lantaran Kolombia berhasil menahan Brasil dalam matchday 3 atau terakhir Grup D di Levi’s Stadium, Santa Clara, Rabu (3/7) pagi WIB.

Brasil vs Kolombia berakhir dengan skor 1-1. Brasil unggul lebih dahulu melalui gol Rapinha pada menit ke-12, Kolombia membalas melalui gol Daniel Munuz pada menit 45+2.

Kolombia pun keluar sebagai juara grup dengan mengoleksi poin tujuh. Brasil runner up dengan mendulang poin lima.

Statistik Brasil vs Kolombia. (espn)

Klasemen Akhir Grup Copa America 2024. (copaamerica)

Sebagai runner up, Brasil mendapat jatah ketemu juara Grup C di perempat final, yakni Uruguay. Sementara itu, Kolombia sang kampiun Grup D, meladeni runner up Grup C, yaitu Panama. (adk/jpnn)

Bagan Babak Gugur Copa America 2024. (2024copaamerica)