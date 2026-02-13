Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Copa del Rey: Hansi Flick Yakin Barcelona Bangkit Seusai Dibantai Atletico

Jumat, 13 Februari 2026 – 20:00 WIB
Copa del Rey: Hansi Flick Yakin Barcelona Bangkit Seusai Dibantai Atletico - JPNN.COM
Juru Taktik Barcelona Hansi Flick (depan kiri). Foto: Cristina Quicler/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Barcelona takluk 0-4 dari Atletico Madrid pada leg pertama semifinal Copa del Rey Civitas Metropolitano, Jumat dini hari WIB. 

Pelatih Barcelona Hansi Flick yakin Blaugrana bakal bangkit pada leg kedua semifinal Copa del Rey bulan depan di Camp Nou.

“Kami punya peluang untuk membalikkan keadaan. Kami bisa memenangkan masing-masing babak dengan skor 2-0,” kata Flick dalam laman Barcelona pada Jumat (13/2).

“Kami mampu bangkit. Kami akan berjuang dan untuk itu kami membutuhkan dukungan para suporter di Spotify Camp Nou,” tambah Flick.

Menurut dia, kekurangan timnya pada leg pertama adalah tak melakukan pressing yang direncanakan sehyingga kebobolan empat gol pada babak pertama.

“Pada babak kedua kami tampil lebih baik,” ucap pelatih berusia 60 tahun itu.

Adapun keempat gol Atletico Madrid pada leg pertama semifinal berasal dari bunuh diri Eric Garcia, dan Antoine Griezmann, Ademola Lookman, dan Julian Alvarez.

Kemenangan besar ini membuat satu kaki Atletico berada di final untuk menghadapi pemenang laga semifinal lainnya antara Athletic Bilbao dan Real Socieded.

Copa del Rey, Hansi Flick yakin Barcelona bisa bangkit seusai dibantai Atletico Madrid di leg pertama semifinal.

