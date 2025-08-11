Corsec PNM Dinobatkan Sebagai Praktisi PR Terbaik 2025

jpnn.com, JAKARTA - Corporate Secretary (Corsec) PT Permodalan Nasional Madani (PNM) L. Dodot Patria Ary dinobatkan sebagai praktisi PR Terbaik oleh The Iconomics.

Sebagai informasi, The Iconomics kembali menggelar ajang tahunan PR Persons 2025, sebuah panggung apresiasi bagi insan public relations (PR) terbaik dari berbagai korporasi dan institusi di Indonesia.

Dodot dinilai berhasil membangun reputasi perusahaan melalui strategi komunikasi yang adaptif, inspiratif, dan konsisten memberdayakan masyarakat.

Peran aktif Dodot dalam menjembatani pesan perusahaan dengan publik, mengelola citra, serta menghadirkan narasi positif tentang pemberdayaan menjadi alasan kuat penghargaan ini disematkan.

Sosok Corsec PNM dinilai unggul berdasarkan tiga kriteria utama: Exposure (tingkat keterkenalan dan personal brand awareness), Influence (pengaruh dalam membentuk opini publik dan media), serta Creativity (pendekatan kreatif dan dinamis dalam komunikasi).

“PR merupakan ujung tombak komunikasi perusahaan atau organisasi dengan publik, masyarakat, dan konsumen. Praktisi PR yang andal harus adaptif terhadap perubahan serta mampu merumuskan dan mengeksekusi komunikasi dengan tepat,” ujar Founder & CEO The Iconomics, Bram S. Putro.

Melalui penghargaan ini, The Iconomics berharap semakin banyak insan PR di Indonesia yang terinspirasi untuk menghadirkan inovasi, membangun kepercayaan, dan memperkuat reputasi institusinya di mata publik.(jpnn)