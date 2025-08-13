Cortez Darion Mejeng di Mall Kelapa Gading, Wuling Juga Tebar Promo Menguntungkan

Rabu, 13 Agustus 2025 – 22:17 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Setelah debut dunia di lantai GIIAS 2025, Wuling Cortez Darion mulai menyapa warga Jakarta Utara melalui pameran di Mall Kelapa Gading, yang berlangsung hingga 17 Agustus.

Menemani Cortez Darion, Wuling juga menampilkan delapan model lainnya dari berbagai segmen.

Selain itu, digelar juga aktivitas interaktif bertema kemerdekaan, serta promo penjualan khusus melalui program Nusantara.

Kesembilan mobil itu meliputi Wuling Air EV Pro, Air EV Lite, Binguo EV Pro, Binguo EV Lite, Cloud EV Pro, Alvez, Almaz RS Hybrid, dan Cortez.

Sejumlah model disediakan unit test drive. Pengunjung mal juga dapat mengikuti berbagai kegiatan.

Mulai dari driving simulator, serta kids corner dengan beragam permainan seperti paper craft, coloring, dan star shooting.

Pengunjung yang berpartisipasi berkesempatan mendapatkan hadiah berupa voucher belanja hingga Xiaomi Smart Band 3.

Kemudian untuk program promo Wuling meliputi uang muka (DP) mulai Rp8 juta dan cicilan mulai Rp2 jutaan.