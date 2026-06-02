Cortis Umumkan Tur Dunia Perdana Put Your Phone Down

jpnn.com, JAKARTA - Grup idola asal Korea, Cortis, akan menggelar tur dunia perdana mereka bertajuk "Put Your Phone Down" pada musim panas tahun ini. Kabar tersebut diumumkan oleh agensi BigHit Music.

Menurut laporan Korea Herald yang dikutip pada Selasa (2/6), rangkaian tur akan dibuka dengan dua konser di Incheon, Korea Selatan, pada 18 dan 19 Juli 2026.

Setelah menyelesaikan penampilan di negara asalnya, Cortis akan melanjutkan perjalanan ke Amerika Utara dengan mengunjungi enam kota di Kanada dan Amerika Serikat.

Sejumlah kota besar yang masuk dalam jadwal tur tersebut antara lain Toronto, New York, dan Los Angeles. Tur ini menjadi kesempatan bagi Cortis untuk bertemu penggemar internasional dalam skala yang lebih luas.

Pada Agustus mendatang, Cortis dijadwalkan kembali tampil di Korea Selatan melalui konser di Seoul pada 22 dan 23 Agustus.

Konser di Seoul memiliki makna khusus karena bertepatan dengan peringatan hari debut grup tersebut. Momen itu diperkirakan menjadi salah satu puncak perayaan bersama para penggemar.

Setelah menyelesaikan seluruh jadwal di Korea dan Amerika Utara, Cortis akan menutup tur dunia pertamanya dengan tiga pertunjukan di Yokohama, Jepang.

Sebelum memulai rangkaian konser di Amerika Utara, Cortis lebih dahulu akan tampil dalam festival musik Lollapalooza Chicago.