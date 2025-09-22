Cow Play Cow Moo Buka Gerai di Lippo Mall Nusantara, Cocok untuk Hiburan Keluarga

jpnn.com, JAKARTA - Cow Play Cow Moo (CPCM), pusat hiburan keluarga terkemuka di Indonesia kembali membuka cabang terbaru yakni di Lippo Mall Nusantara, Jakarta pada akhir pekan kemarin.

Kehadiran cabang tersebut menandai langkah penting dalam memperluas jangkauan CPCM sekaligus menghadirkan pengalaman bermain yang lebih segar dan berkesan bagi seluruh pengunjung.

Gerai terbaru di Lippo Mall Nusantara menjadi cabang keenam Cow Play Cow Moo di Indonesia. Kehadiran gerai terbaru menjadi penegas visi CPCM untuk menjadi pusat hiburan keluarga terbesar dan tepercaya.

Lippo Mall Nusantara dipilih sebagai lokasi gerai terbaru karena lokasi yang strategis dan reputasi sebagai pusat belanja serta hiburan favorit masyarakat. Dengan potensi besar dalam menarik keluarga dan anak muda, cabang ini diharapkan dapat menjadi destinasi utama hiburan keluarga di kawasan tersebut.

“Kami berharap cabang Lippo Mall Nusantara dapat menjadi destinasi favorit keluarga untuk bermain dan menghabiskan waktu bersama. Harapannya, setiap pengunjung datang dengan penuh semangat dan pulang membawa kebahagiaan serta kenangan indah," ungkap Direktur Cow Play Cow Moo Indonesia Daniel Darwin dalam keterangan resmi.

Vice Commercial Associate Director of Lippo Mall Indonesia Januar Dharmawan mengatakan kolaborasi dengan CPCM telah terjalin sejak pembukaan gerai pusat game arcade ini di Pluit Village.

Adapun khusus untuk gerai keenam tersebut, dia menyebut persiapan telah dilakukan sejak setahun lalu.

"Jadi kami memang akan mengajak para tenant di mal sebelumnya jika akan membuka mal baru atau yang baru direnovasi. Biasanya kamu akan undang mereka. Jadi persiapan untuk gerai keenam ini telah dilakukan sejak mal ini mulai direnovasi,” jelas Januar.