Coway Rilis Pemurni Udara Generasi Baru Next Storm, Ini Keunggulannya

jpnn.com, JAKARTA - Coway International Indonesia resmi memperkenalkan generasi terbaru pemurni udara, Coway Next Storm (AP-2025A) sebagai kelanjutan dari kesuksesan lini Storm sebelumnya.

Adapun Coway Next Storm hadir sebagai pemurni udara modern dengan performa yang lebih kuat, coverage yang lebih luas, dan kenyamanan penggunaan yang lebih senyap, menjadikannya solusi ideal untuk mendukung gaya hidup sehat keluarga Indonesia.

Peluncuran Next Storm merupakan bagian dari komitmen Coway dalam menghadirkan inovasi berkelanjutan di kategori pemurni udara, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kualitas udara bersih di dalam rumah.

Coway berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui teknologi pemurnian udara canggih yang juga selaras dengan gaya hidup dan hunian modern keluarga Indonesia.

"Kami ingin menghadirkan pemurni udara yang tidak hanya kuat secara fungsi, tetapi juga memberikan kenyamanan dalam penggunaan sehari-hari. Next Storm adalah wujud komitmen kami dalam membantu keluarga Indonesia menikmati udara yang lebih bersih, aman, dan sehat di rumah," ungkap Tony Cho, President Director Coway Indonesia dalam keterangan resmi, Kamis (7/8).

Coway Next Storm dibekali dengan 4-Step Filtration System yang mampu menghilangkan hingga 99,999% ultra fine dust, virus di udara, bakteri, serta jamur hitam (black mold).

Setiap tahap filtrasi dirancang secara khusus untuk memberikan perlindungan maksimal. Dimulai dari Pre-Filter yang menangkap partikel besar seperti bulu hewan dan debu kasar, dilanjutkan dengan Deodorisation Filter untuk menyaring partikel debu yang lebih halus.

Tahap ketiga, Double Deodorisation Filter, berfungsi menghilangkan bau tidak sedap, asap rokok, serta gas berbahaya.